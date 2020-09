Il nuovo grave infortunio a Zaniolo non permette all'Italia di festeggiare, come avrebbe voluto, il prezioso successo contro l'Olanda alla Johan Cruijff Arena che vale il 1° posto nel gruppo A1 di Nations League e conta per il ranking e per essere quindi tra le 10 teste di serie al sorteggio verso il mondiale in Qatar. Nicolò esce di scena prima dell'intervallo, camminando verso gli spogliatoi: in attesa della diagnosi, si teme la lesione del crociato, non quello del ginocchio destro già ricostruito quasi 8 mesi fa. Ad Amsterdam a cedere è stato il sinistro. Gli accertamenti confermano che la serietà dell'incidente: «distorsione importante», spiega il professor Ferretti dopo il match. Mancini fatica a sorridere: vince la partita, ma perde il pupillo convocato prima ancora del debutto in A.

PROVA SONTUOSA

Peccato davvero. Lo stop nella notte in cui il ct ritrova l'Italia che piace a lui. Propositiva e divertente. Sicuramente spavalda. Mancini è decisivo, varando l'annunciato maxi turnover per preservare i giocatori appena tornati in campo con i rispetttivi club. La condizione atletica non aiuta gli azzurri, ma in campo si capisce subito che ogni scelta è mirata. E permette loro di riabilitarsi dopo il pareggio sciapo di venerdì a Firenze contro la Bosnia. Confermati solo 4 titolari della sfida al Franchi: Donnarumma, Bonucci, Barella e Insigne. Sono, del resto, interpreti di riferimento per il 4-3-3 offensivo e di qualità proposto con successo (10 vittorie su 10) nelle qualificazioni europee. Ne entrano, comunque, altri di spessore, sostanza e vivacità: oltre al capitano Chiellini, escluso al debutto solo per errore, spazio a D'Ambrosio da terzino bloccato a destra, Spinazzola da fluidificante mancino che si alza sulla linea degli attaccanti, Jorginho che rimane il play di riferimento di questo 4-3-3, Locatelli che al debutto si presenta con personalità nel ruolo di assistente alla regia, Zaniolo alzato a destra e Immobile che anche da finalizzatore lavora per i compagni. Sono 7 le novità, ma la Nazionale non si snatura. Anzi, decolla. Fa la partita, secondo le linee guida del nuovo corso. Pressing e aggressività, baricentro alto, palleggio e verticalizzazione.

A SENSO UNICO

L'Italia fa centro alla fine del recupero del 1° tempo. Vantaggio meritato e arrivato al fotofinish. In campo solo gli azzurri, con gli olandesi a subire e mai pericolosi. Zaniolo in rovesciata, Immobile e Insigne colpendo a giro, spaventano Cillessen, senza però inquadrare lo specchio. La rete di Barella, colpo di testa piombando alle spalle di Akè, sboccia dall'azione più bella del match. In velocità e con il coinvolgimento di Spinazzola, Insigne e Immobile. L'assist è prprio del centravanti. Niente di casuale, la Nazionale si butta semprtre a sinistra. C'è feeling tra Spinazzola e Insigne, anche Locatelli partecipa. È su quel lato che Jorginho, leader ritrovato, cerca i compagni.

MOVIMENTO FATALE

Non c'è più Zaniolo in campo quando segna Barella. L'esterno esce per infortunio al ginocchio sinistro, non al destro che è quello operato a gennaio. Più che lo scontro con Van de Beek, è l'appoggio a determinare l'immmediata smorfia di dolore e la successiva sostituzione con Kean. Il professor Ferretti accompagna il giocatore negli spogliatoi per la visita a caldo. Che dura a lungo. La stanchezza limita l'Italia nella ripresa, ma la prestazione c'è a prescindere. L'unica parata vera di Donnarumma è su Van de Beek. Ripartendo gli azzurri hanno altre chance con Insigne, Jorginho e Kean. Il successo, però, resta in cassaforte.

