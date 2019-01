L'ITALIA È CHIAMATA A NON FARE LA STORIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYAppuntamento con la storia per l'Italia del rugby sabato a Edimburgo nell'esordio del Sei Nazioni. Non solo per l'anniversario tondo della ventesima partecipazione. Un arco di tempo sufficientemente ampio per legittimare ambizioni superiori a quelle di evitare il Cucchiaio di legno (otto in bacheca). L'obiettivo al quale la Nazionale rimane ancora. Anche perché la prima partita è già lo spartiacque per evitare un record negativo. Uno dei tanti, purtroppo, in suo possesso.Se l'Italia non batte la Scozia, impresa già riuscita a...