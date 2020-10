L'Italia, pur restando imbattuta (15 gare senza ko) e in testa al gruppo A1 di Nations League, fa cilecca a Danzica. Niente spettacolo e nessun gol per i 9 mila spettatori dell'Energa Stadion: 0-0 contro la Polonia. Gli azzurri, 53 reti nelle 23 partite della gestione Mancini, restano a digiuno: l'ultima volta il 17 novembre del 2018 a San Siro contro il Portogallo, sempre in questa competizione. Sono passati addirittura 23 mesi e 15 match (13 vinti e 2 pareggiati). Il nostro ct, senza cercare alibi, chiarisce: «Siamo stati penalizzati dal campo, in condizioni pessime». Il terreno ha inciso sulla prestazione.

PLAY OSCURATO

Di riferimento per Mancini, del resto, rimane il trio di centrocampo: intoccabili nel suo copione sono Barella, il più offensivo del reparto, Jorginho, regista centrale e Verratti play di scorta. Il ct torna a schierarli insieme per dare certezze agli altri interpreti. La novità della serata, invece, è Belotti centravanti, con Immobile in panchina. Nel tridente d'attacco, Chiesa a destra e, per palleggiare meglio lì davanti, Pellegrini a sinistra. In difesa, accanto a Bonucci, cambia poco con Acerbi al posto di Chiellini: risparmiato il capitano che non è al top, probabile la sua presenza mercoledì a Bergamo contro l'Olanda. Dietro, anche se la Polonia punta su Lewandowski che ha chiuso l'ultima stagione con il raccolto di 55 reti (con 15 è stato capocannoniere in Champions), l'Italia sa come comportarsi. Più complicata è la costruzione: Klich, trequartista del 4-4-1-1 di Brzczek, si dedica alla marcatura personalizzata su Jorginho che ha poca libertà e spesso sbaglia anche il passaggio più semplice. Lo sostituisce Verratti, in sintonia a sinistra con Emerson e Pellegrini. E pronto a cambiare il gioco, cercando Chiesa sull'altra fascia. Anche se a sprazzi, gli azzurri sono propositivi. Loro le chance migliori. Mancano la precisione e il cinismo. Fuori la girata di testa di Pellegrini, vivace e concreto da esterno alto, sul cross di Barella. Incredibile l'errore di Chiesa: solo davanti a Fabianki alza sopra la traversa l'appoggio delizioso di Belotti che lavora per i compagni senza però finalizzare. Diagonale perfetta di Emerson per chiudere Lewandowski e cancellare la gaffe di Bonucci. Joswiak, colpo di testa lento e centrale, per l'unico intervento di Donnarumma fino all'intervallo: facile.

INTERVENTO MIRATO

La Nazionale alza il ritmo nella ripresa. Non basta. A destra regna la confusione. Florenzi, quando spinge, è impreciso. Chiesa gli sta davanti, ma è solo frenetico. L'unico lucido, su quella fascia, è Barella che usa il dinamismo per emergere. Mancini sposta Chiesa a sinistra, chiedendo il palleggio a Pellegrini a destra. Moder chiama al tuffo Donnarumma, Emerson spreca di testa la giocata di Chiesa che subito dopo lascia il posto a Kean, con Pellegrini di nuovo spostato a sinistra. Brzczek, dopo aver inserito Grosicki, dà spazio pure a Milik per sappare al 4-4-2. Kean si accende. Ecco Locatelli per Barella che ha la lingua di fuori. Belotti si fa ammonire: diffidato, salterà la partita di Bergamo. Il ct rinuncia al centravanti e a Pellegrini per l'assalto finale: resta a guardare il capocannoniere Immobile, tocca a Caputo e Berardi. Che non riescono a lasciare il segno. Lo fa di sicuro Acerbi che, prima del recupero, salva su Linetty. L'Italia rimane a + 1 sull'Olanda.

Ugo Trani

