L'ITALIA DI MANCINI CAMBIA COLORE

NAZIONALEFIRENZE La Nazionale ritorna a Roma dopo tanto tempo e per l'occasione cambia colore, dall'azzurro al verde. Gli uomini di Mancini giocheranno con la terza maglia. Era accaduto 65 anni fa, sempre a Roma, ma quella volta davanti c'era l'Argentina. Ieri Mancini a Coverciano, nel primo giorno di raduno in vista della gara di sabato con la Grecia all'Olimpico che potrebbe portare la qualificazione agli Europei con largo anticipo, ci ha scherzato sù: «Io sono old fashion, preferisco l'azzurro e il bianco, ma vedremo in campo l'effetto...