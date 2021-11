Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'Italia del rugby sfida il mito. All'Olimpico apre i test contro gli All Blacks, che danno spazio a molti giovani. L'ultimo confronto, ai Mondiali in Giappone finì con un pari a tavolino a causa della minaccia dell'uragano Hagibis. Tre anni fa, sempre all'Olimpico, l'ultimo confronto vero: 66-3, per i neozelandesi ovviamente. Nell'Italia esordio del ct Kieran Crowley, un ex All Blacks, e nel ruolo di capitano di Michele Lamaro, terza linea...