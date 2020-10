L'Italia del rugby ha trovato un nuovo mediano di apertura e forse l'avvocato a cui affidare l'annosa causa di abbonata al cucchiaio di legno. Paolo Garbisi, veneziano di Martellago, prodotto doc della vivaio veneto, ha debuttato con una meta a Dublino nel Sei Nazioni. Una maglia pesante, la 10, che pochissimi hanno indossato nel Torneo a 20 anni. Ma il ct Smith crede nel suo talento. E lo ha confermato per domani all'Olimpico contro l'Inghilterra, dove la sola novità è Minozzi estremo al posto di Hayward. «Egoisticamente il 2020 per me è magico - riflette l'apertura azzurra -. In pochi mesi dal Petrarca al Pro14 col Benetton, alla Nazionale. Ma tutto ciò è passato in secondo piano di fronte alle vittime della pandemia, alla tristezza per gli stadi vuoti».

Come ha gestito la pressione dell'esordio età in un torneo tanto prestigioso?

«Felice di realizzare il mio sogno di bambino, ma anche con molta tensione finché non è iniziata la partita. Nell'Under 20 ripassavo gli schemi di gioco fino all'ultimo. Ora sono più rilassato: se posso dormo, guardo un film o ascolto musica».

Come ha vissuto il duello con la superstar Sexton?

«Purtroppo l'ha vinto lui nettamente. Il risultato della squadra va sempre di pari passo col gioco dell'apertura».

Ha detto che Sexton non le piace come giocatore.

«Calma, è uno dei più forti dell'ultimo decennio. Ma per i miei gusti gioca un po' troppo chiuso. E si lamenta troppo con l'arbitro».

Lei invece che tipo di apertura è?

«Un pragmatico: mi piace vincere e fare ciò che serve per raggiungere l'obiettivo. Con le difese e la fisicità di oggi inoltre è difficile giocare un rugby esteticamente bello. Si corrono grossi rischi. Cerco l'efficacia ma non ho uno stile preferito. Mi adatto di volta in volta alla situazione e all'avversario».

A proposito di stili, Francia o Inghilterra?

«Inghilterra».

Lo si era capito. Ma Sudafrica o Nuova Zelanda?

«Nuova Zelanda».

L'abbiamo vista sfidare la linee di difesa palla in mano. Ma come va con la gestione del gioco e i calci tattici?

«Mi piace giocare per la squadra e ci tengo all'aspetto tattico. Quanto al gioco al piede lo ritengo fondamentale. Ma è più difficile di quanto sembri. Io poi devo migliorare parecchio».

Da Sexton a Farrell domani contro l'Inghilterra. Altro duello da brividi.

«Sono contento di affrontare Farrell il mio mediano di apertura preferito per qualità e costanza. Sarà una grande emozione, spero di andare a casa con la sua maglia».

D'accordo, ma come pensa di fermarlo?

«Si ferma solo mettendogli pressione, a cominciare dai primi cinque del pacchetto per non fargli avere palloni in avanzamento. Il segreto con l'Inghilterra è non perdere la battaglia fisica. Dura, ma prima o poi li batteremo».

I suoi legami con il Veneto?

«Fortissimi. A Mogliano mi hanno insegnato i valori del rugby, al Petrarca ho trovato un ambiente ideale e con Marcato ho sviluppato il gioco al piede, a Treviso ho conosciuto un modello professionistico unico e una mentalità vincente al 100%».

Lei ha un fratello, Alessandro, di due anni più giovane entrato come lei all'accademia federale che gioca mediano di mischia.

«Ha un grande potenziale. Scommetto su di lui. Sarebbe un sogno giocare insieme».

È più forte di lei?

«Beh, diciamo che per ora calcia meglio di me quando va per i pali».

Altri sportivi in famiglia.

«Mia mamma Francesca ex campionessa regionale di nuoto, ma al rugby mi ha portato papà Gabriele».

Come si definisce di carattere?

«Competitivo e umile ma a volte un po' permaloso».

Da grande cosa farà?

«L'avvocato. Mi piacerebbe seguire le aziende. Ma anche il dibattimento mi affascina, ci vuole strategia. Un po' come nel 6 Nazioni».

