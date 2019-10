L'Italia contro il Sudafrica prova ad andare in orbita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYL'Italia del rugby prova ad andare due volte in orbita sfidando il Sudafrica in Coppa del mondo oggi alle 11,45 (diretta Rai 2).La prima con Luca Parmitano, l'astronauta a capo della stazione spaziale internazionale in missione a 400 km dalla terra. Parmitato guarderà la partita in diretta dalla navicella (è il primo test match trasmesso nello spazio!), confermando la sua passione per gli azzurri. Già nel 2013, durante un'altra missione, si era collegato con Torino per d'arte il calcio d'inizio a Italia-Australia. Non è finita...