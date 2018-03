CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Italia chiude la breve tournèe oltremanica con un pareggio in extremis a Wembley contro l'Inghilterra utile a interrompere l'astinenza sottoporta che durava da 3 partite, grazie al rigore assegnato dopo la visione del Var per un fallo su Chiesa e trasformato da Insigne a 3 minuti dal 90'. Un pareggio che premia la volontà degli azzurri, in svantaggio nel 1° tempo in virtù della rete di Vardy, senza peraltro cancellare i difetti già emersi a Manchester nella sfida contro l'Argentina. Uno su tutti, la fragilità psicologica dopo lo...