L'Italia chiude con un bottino di sette medaglie la spedizione ai mondiali in vasca corta di Hangzhou, in Cina. Tre argenti pesanti, uno ieri con Greg Paltrinieri nei 1500 sl, e quattro bronzi. Tra questi vale come un oro, almeno per Federica Pellegrini, quello conquistato nell'ultima gara di giornata la staffetta 4x100 mista femminile.La campionessa veneta ha trascinato le compagne (con la trevigiana Panziera) sul podio anche se grazie alla squalifica della staffetta dell'Australia, che ha toccato per terza. Ha condiviso con loro la sua...