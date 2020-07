FORMULA 1

E tre. Al massimo l'Italia aveva avuto in contemporanea due gare del Mondiale di F1. Il Gp d'Italia a Monza e quello di San Marino a Imola. Ma, dopo aver annunciato l'assegnazione di una corsa al Mugello, ieri Liberty Media e Fia hanno ufficializzato il ritorno al circuito del Santerno, che sarà dedicato a Emilia e Romagna. Cancellate le prove in programma in Canada, negli Usa e in Messico, verranno sostituite anche da altre due corse in Europa, con il Gp del Portogallo nella nuova pista di Portimao e quello dell'Eifel, in Germania, al Nuerburgring.

Già messe in calendario il 6 e il 13 settembre Monza e Mugello, per Imola si dovrà attendere un mese e mezzo con una data difficile per eventuali condizioni meteorologiche avverse, il 1° novembre. Al momento tutti eventi a porte chiuse. È una dannazione ma la pandemia non prevede aperture. Resta il riconoscimento ai tre impianti italiani, considerati quindi fra i migliori al mondo.

UNA LUNGA STORIA

Di Monza si sa tutto, del Mugello anche, se ne è parlato in questi giorni. Ora tocca a Imola. Una lunga storia. Il circuito semipermanente aperto nel 1955, da anni ha una collocazione fissa con un tracciato di 4959 metri, 21 curve, su un terreno collinoso. Nel 1980 per volere di Bernie Ecclestone, ospitò il Gp d'Italia al posto di Monza. Dall'anno successivo la pista, intitolata a Enzo e Dino Ferrari, è stata la sede di 26 edizioni del Gp di San Marino, sino al 2006, dopo che nel 2004 si era vissuto un weekend terribile per gli incidenti mortali di Roland Ratzenberger e di Ayrton Senna. Rigenerato ultimamente e affidato alla Con.Ami che ne detiene la gestione per 64 anni, nel mese di giugno l'impianto è stato nuovamente omologato per accogliere il Mondiale.

«Essere di Imola - ha scritto Uberto Selvatico Estense, Presidente di Formula Imola - significa aver vissuto l'attesa per 14 lunghi anni l'evento degli eventi, il superbowl della massima Formula. Un evento che porta passione, business e volano economico per tutta l'Emilia Romagna. Per arrivare a questo risultato, abbiamo giocato in silenzio e in anticipo. Abbiamo coinvolto amici, politici, professionisti che ci hanno sostenuto da subito, per ottenere qualcosa che se poteva sembrare scontata, scontata non è stata, nemmeno nell'era Covid. Adesso è tempo di lavorare sodo per preparare una gara così importante ed accogliere la F1 come merita. Come Imola ha sempre saputo fare nella storia delle più prestigiose competizioni motoristiche».

Claudio Russo

