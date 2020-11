(ld) Lino Lardo inizia l'esperienza alla guida della Nazionale femminile nel modo migliore: dopo il successo contro la Romania, le azzurre battono anche la Repubblica Ceca contro cui avevano perso il match d'andata avvicinando così la qualificazione alla fase finale degli Europei 2021. Il 69-63 ottenuto nella bolla di Riga, infatti, porta l'Italia al vertice al girone D con tre vittorie in quattro gare, alla pari proprio della Repubblica Ceca, che però ha la differenza canestri a favore: per qualificarsi, l'Italia dovrà vincere il gruppo oppure essere una delle migliori cinque seconde classificate nei nove gironi. Un percorso più semplice dopo i due match in Lettonia: alle azzurre potrebbe bastare un solo successo a inizio febbraio, nei match contro le non irresistibili Danimarca e Romania. Per togliere l'imbattibilità nel girone alla Repubblica Ceca, e interrompere un digiuno che nelle competizioni ufficiali durava da 25 anni, l'Italia parte dalla difesa, marchio di fabbrica storico delle squadre di Lardo. Mentre in attacco il ruolo di protagonista è di Beatrice Attura: con 20 punti, la regista di Venezia firma il proprio record in azzurro. In doppia cifra anche la stella Cecilia Zandalasini (12) e Debora Carangelo (11). «Sono orgoglioso di queste ragazze, autentiche leonesse dice Lardo perché non è stata una vittoria soltanto di cuore ma anche e soprattutto di dedizione e intelligenza tattica, contro un'avversaria di tutto rispetto». Un'avversaria che vanta un vantaggio fisico evidente (la Repubblica Ceca cattura 14 rimbalzi in più), sopperito dall'organizzazione difensiva e dalla circolazione del pallone in attacco delle azzurre. Attura, 12 all'intervallo, risponde alla pari a Elhotova (16 a metà, 25 alla fine), ma il break arriva con 10 punti di fila di Zandalasini nel terzo quarto.

