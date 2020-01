L'Italia batte la Norvegia e si gioca tutto con gli Usa

PERTH Dopo il flop dell'esordio, riscatto azzurro nel secondo impegno nell'Atp Cup, il nuovo evento del tennis mondiale in corso in Australia. Sul veloce della Rac Arena di Perth, l'Italia ha avuto la meglio sulla Norvegia per 2-1, restando in corsa nel girone D per il passaggio alla seconda fase dove si qualificano le vincitrici dei sei gironi da 4 più le due migliori seconde. Un confronto sulla carta agevole per Fognini e compagni che però si è rivelato tutt'altro che semplice per gli azzurri, già sconfitti all'esordio dalla Russia, ma alla fine vittoriosi grazie ai successi di Stefano Travaglia (6-1 6-1 su Viktor Durasovic) e del doppio Fognini-Bolelli, dopo che il n.1 ligure (e n.12 del ranking mondiale) era stato sorprendentemente battuto dal Next Gen Casper Ruud, numero 54 Atp, con un netto 6-2 6-2. A decidere è stato così il doppio con Fognini che in coppia con Simone Bolelli si è fatto perdonare, imponendosi per 6-3 7-6(3) sulla coppia norvegese Durasovic-Ruud. Primo set molto equilibrato con gli azzurri che nell'ottavo game hanno centrato il break che di fatto ha deciso il set. L'Italia si giocherà il pass contro gli Stati Uniti domani.

