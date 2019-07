L'Italia batte l'Ungheria ed è già a Tokyo, domani finale contro la Spagna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALLANUOTOGWANGJU «Complimenti per i tre ori del nuoto, presidente» fa il cittì della pallanuoto Sandro Campagna al presidente della Fin, Paolo Barelli. Pronta la risposta romana: «Me manca quella de squadra...». Il Settebello s'è messo in condizione di tentare l'impresa: ha vinto la semifinale (12-10) contro gli ungheresi, poco dopo che la Spagna aveva vinto la sua (6-5) contro la Croazia favorita del torneo. Una finale mondiale per la quale Campagna attribuisce ai due contendenti una percentuale di possibilità di «51 e 49». Chissà...