L'ITALIA ANCORA A ZERO QUANTI DUBBI SU O'SHEA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYConor O'Shea è stato davvero la scelta giusta per il posto di commissario tecnico della nazionale di rugby? Dopo 12 sconfitte consecutive (le prime 7 della serie nera record di 19 sono di Brunel) in due edizioni e due gare del Guiness Sei Nazioni è legittimo chiederlo. Con il massimo rispetto per il 48enne allenatore irlandese, vincitore di una Challenge Cup e Premiership alla guida degli Harlequins.L'unico acuto della sua gestione italiana è lo storico 20-18 sul Sudafrica nel 2016. Nel quale l'Italia, composta per 8/23 dai giocatori...