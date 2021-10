Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RUGBYLa finestra internazionale del rugby inizia con due vittorie per le nazionali italiane minori. In attesa che l'Italia sabato a Roma provi a frenare la marea nera degli All Blacks, che ieri a Cardiff ha travolto 54-16 il Galles; Scozia-Tonga 6-14 l'altro test.A Madrid l'Italia A al ritorno dopo tre anni, batte di misura la Spagna 13-11. A Treviso fra l'entusiasmo di circa 1500 spettatori l'Italia under 18 travolge 41-10 l'Irlanda. Due...