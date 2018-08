L'Italia a trazione trevigiana è seconda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(v.zag.) Dal nuoto sincronizzato, arriva una medaglia al giorno.Ieri il secondo argento, dopo i due bronzi. Giunge dal combo, ovvero la combinazione fra il solo, il duo e la squadra. Manca la Russia, regina di sempre, l'oro va all'Ucraina e l'Italia viene di nuovo preferita alla Spagna, dalla giuria, a conferma di un sorpasso non estemporaneo. Grazie a Dolphin, scritta da Luca Contini e Girolamo Deraco, le nostre in acqua sembrano delfini e due sono trevigiane, di Castelfranco Veneto, e tesserate per la Montebelluna: Beatrice Callegari, 26...