RUGBYIl futuro del rugby italiano passa oggi da Madrid, dove la riesumata Italia A, affidata al tecnico trevigiano Alessandro Troncon, affronta la Spagna (ore 16.45 all'Estadio Central Universitario, diretta su federugby.it). Una partita pensata in funzione della nazionale maggiore che cerca di uscire da una lunghissima crisi. Da un lato si testeranno alcuni giovani emersi nelle franchigie e in campionato, dall'altro sarà l'occasione per...