L'Italbasket verso i Mondiali: il gruppo dei 24

BASKETMilano-Tokyo via Foshan. È l'itinerario del biennio che rappresenta la possibile ultima grande occasione per questa generazione dell'ItalBasket, protagonista fra due mesi ai Mondiali di Cina (31 agosto-15 settembre) con un occhio anche sui Giochi Olimpici del 2020. Per tornare alla rassegna a cinque cerchi, a cui la Nazionale manca dall'argento di Atene 2004, servirà ben figurare ai Mondiali: chiudere come una delle migliori due europee varrà un pass diretto per Tokyo. Per andare al Preolimpico, invece, basterà superare il girone di...