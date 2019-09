L'Italbasket sfida la Spagna Belinelli: «Ripartiamo da zero»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETWUHAN Il cammino mondiale dell'Italbasket passa per la sfida di oggi (ore 14.30, diretta su Sky Sport) contro la Spagna di Sergio Scariolo e poi, domenica, d quella con il più abbordabile Portorico. Gli azzurri sono arrivati ieri a Wuhan, dove giocheranno le due sfide del secondo turno. Per accedere ai quarti di finale, l'Italia è costretta a battere sia la Spagna che il Portorico per poi tifare Serbia contro gli iberici. Con due vittorie azzurre e il successo spagnolo contro i serbi, classifica avulsa. Invece in caso di sconfitta oggi...