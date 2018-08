L'ironia amara di Lewis «Seb magico, è sparito»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPA FRANCORCHAMPS «Il sorpasso nel primo giro? Io Vettel non l'ho neppure visto. Questa Ferrari deve aver trovato un trucco magico. Era stata velocissima». Lewis Hamilton ha ammesso di non essere riuscito a contrastare il rivale tedesco: «Subito dopo il via e anche alla ripartenza dopo il rientro ai box della safety car ho provato di tutto per superarlo. Non c'è stato nulla da fare. Ci toccherà lavorare molto per recuperare sul piano delle prestazioni. Ho fiducia nella squadra, quasi certamente ci riusciremo. Sappiamo che sarà un finale...