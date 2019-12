L'ira di Lapo Elkann: «Una vergogna»

QUI JUVE

La Lazio ribalta i pronostici e le certezze di Sarri con 6 gol in due partite, nel giro di due settimane. Juve tradita dalla difesa (24 reti subite contro le 12 della scorsa stagione, dopo 23 partite) e da un tridente spuntato, mentre l'allenatore è ancora a caccia del suo primo trofeo in Italia. «Siamo arrivati all'ultima partita di questo blocco con un pizzico di energie fisiche e mentali in meno dell'avversario l'analisi a caldo di Maurizio Sarri -, può succedere, ci siamo trovati un po' corti dopo aver giocato mercoledì, forse avrei potuto fare qualche cambio in più, ma mi ha frenato l'allenamento brillante di ieri. Il tridente ha fatto la gara che doveva, come gli altri sette titolari. Probabilmente abbiamo pagato la stanchezza. Nel finale di gara abbiamo sfiorato il pareggio con Bonucci e siamo rimasti in partita fino alla fine. Questa sconfitta non mina le mie certezze, abbiamo da giocare altri 5 mesi. La Lazio in questo momento è la squadra più in salute d'Europa a livello di condizione fisica e fiducia, si può perdere contro questa Lazio, non facciamo drammi ma ci dispiace molto. Dobbiamo migliorare certe situazioni perché spesso quando siamo in area siamo un po' troppo passivi e paghiamo, non mi piango addosso perché così non si risolvono i problemi».

BRILLANTEZZA

Miralem Pjanic va dritto al punto: «È stato un passo indietro e una grande delusione. Ci è mancata brillantezza, per vincere bisogna subire molto di meno, tutta la squadra deve mettersi meglio in campo, le statistiche non sono buone».

Gigi Buffon si congratula con la Lazio di Inzaghi: «Avremmo voluto chiudere l'anno con un altro risultato il suo messaggio su Twitter -, ma dobbiamo fare i complimenti alla Lazio che ha disputato una gara di grande tenacia e forza di volontà. Ora voltiamo pagina velocemente e, dopo un po' di riposo, testa agli altri obiettivi stagionali». Rabbia e amarezza dei tifosi sui social, e un messaggio di Lapo Elkann durissimo: Juve svegliati e poi ancora: Juve vergognati e complimenti alla Lazio.

Alberto Mauro

