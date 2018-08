CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAUn'avventura d'estate: cosa le viene in mente? «Non ho dubbi - risponde Francesca Michielin, la ventitreenne cantante di Bassano del Grappa - Quando mi sono imbucata nel backstage del mio musicista preferito, Damien Rice».Quanto era fan, da uno a dieci?«Lo consideravo l'amore della mia vita. Pensi che dal suo brano, Volcano, ho preso ispirazione per il mio singolo Vulcano e un po' per tutto quell'album, 2640. Mi ha guidata una strofa in particolare: You give me miles and miles of mountains, and I'll ask for the sea, ovvero Tu mi...