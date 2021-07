Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTATOKYO La Farfalla vuole volare più in alto di tutte. Pur esibendosi nella suddivisione mattutina, quella in cui per definizione le giurie sono di manica stretta, Vanessa Ferrari stampa un eccezionale 14.166 al corpo libero, punteggio addirittura superiore al 14.133 di Simone Biles: sognare il podio adesso non è più un'utopia. Le medaglie al tappeto si assegneranno lunedì 2 agosto, ma nel frattempo la ginnasta bresciana si...