L'INTERVISTAPiero Fanna, era il re del cross: accelerazione, frenata e pallone in mezzo, anche bei gol. (Pochi) capelli lunghi e viso da buono. «Lo sono ancora, non farei male a nessuno». Dal Moimacco, a 13 anni passò all'Udinese.«E l'estate successiva all'Atalanta, nel 1972, nel settore giovanile. A 17 anni debuttai in B nell'Atalanta, a 19 in A nella Juve, sfiorando la convocazione al primo mondiale di Bearzot ct».Indossò anche la maglia numero 11 e all'epoca non c'erano le numerazioni fisse«Con Giovanni Trapattoni, non giocai...