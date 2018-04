CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTADino Zoff è uno storico doppio ex, assieme a Ciro Ferrara, Josè Altafini e a Massimo Mauro.Dino, adesso chi è favorita? «La situazione è veramente a rischio per entrambe - risponde il portiere della nazionale campione del mondo nell'82 -. La Juve è un punto avanti, deve estrarre il meglio per mantenerlo. Deve dimenticare anche la battaglia di Madrid, conserva le qualità per cogliere il 7° titolo di fila ma una sconfitta qualche problemino psicologico lo genera».Cos'ha sbagliato Allegri?«Niente. Si è trovato un Napoli...