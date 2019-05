CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA/2A Massimo Brunello non basterà una delle sue proverbiali finte per aggirare le emozioni di una nuova sfida al Rovigo. Il tecnico del Calvisano con i Bersaglieri ha conquistato gli scudetti nel 1988 e 1990, poi li ha allenati dal 2007 al 2009.L'impressione è che Calvisano abbia faticato meno del previsto in semifinale col Valorugby e arrivi più fresco.«Il Valorugby è stato un avversario ostico, soprattutto dal punto di vista fisico. Ma dopo la prima combattuta partita, nel ritorno è emersa la nostra superiorità».In finale...