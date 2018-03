L'INTER VOLTA PAGINA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FOCUSMILANO C'eravamo poco amati. Da ieri è ufficiale il divorzio tra Walter Sabatini e Suning, consumatosi dopo mesi di incomprensioni. Un rapporto durato meno di un anno, quello tra l'ex uomo-mercato della Roma e la dirigenza cinese dell'Inter, logoratosi non tanto nelle ristrettezze imposte dal fair-play finanziario quanto da una mancanza di feeling apparsa sempre più evidente. Abituato a muoversi in autonomia, Sabatini si è via via scontrato con una catena decisionale lenta e contraddittoria che ha finito per compromettere il suo...