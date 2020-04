MILANO «Faccio parecchia fatica a immaginare Messi lontano da Barcellona. Lì è il re indiscusso. A parer mio, certi discorsi sono pura utopia». Con queste parole l'ex dirigente del Barcellona (dove si occupava del mercato), Ariedo Braida, spegne sul nascere le suggestioni su un possibile, clamoroso, trasferimento della Pulce all'Inter. Messi rimarrà dove si trova, e farà di tutto per far arrivare in maglia blaugrana, nonostante la crisi economica, uno tra Lautaro Martinez e Neymar, affari possibili solo se nella trattativa, con Inter o PSg, verranno inseriti dei giocatori come contropartita tecnica.

Piuttosto i nerazzurri non hanno affatto rinunciato al sogno Castrovilli. Infatti nella dirigenza nerazzurra si sta facendo strada l'idea che Chiesa possa rimanere alla Fiorentina e a quel punto la Viola potrebbe decidere di cedere l'altro gioiello. Nell'affare potrebbe entrare un altro talento, il giovanissimo nerazzurro Esposito, che comunque l'Inter non cederebbe a titolo definitivo. Dall'altra parte di Milano, in casa rossonera, tiene sempre banco la vicenda dell'allenatore, perché non è ancora certo l'arrivo del tedesco Rangnick. Ma l'impressione è che Pioli non resterà in ogni caso, e se non ci saranno novità dalla Germania è possibile l'arrivo di Spalletti. Con la mancata conferma di Pioli, è probabile che se ne vada anche Ibrahimovic.

