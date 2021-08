Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Ancora otto giorni per sognare. Diverse trattative stanno arrivando al dunque, come quelle per Davide Zappacosta all'Atalanta e Joaquin Correa all'Inter. Il terzino ex Genoa sembrava destinato a volare a Firenze per unirsi alla Viola ma il club nerazzurro è stato più convincente col Chelsea e oggi sottoporrà il giocatore alle visite mediche. Sempre la Dea sta corteggiando Morten Thorsby della Sampdoria e Sofyan Amrabat della Fiorentina,...