L'INTER SPRECA ANCORA

Aspettando il derby capitolino, l'Inter non è più padrona del proprio destino a differenza di quanto auspicato alla vigilia dal suo allenatore. Lo 0-0 di ieri sera a Bergamo prolunga la sua sterilità offensiva a 312 minuti e frena la corsa in chiave Champions, impedendole di superare al terzo posto Lazio e Roma che stasera chiuderanno il programma della 32ª giornata. Il risultato sta stretto all'Atalanta, dominatrice nella prima mezz'ora di partita ma poco incisiva, anche per le assenze in attacco di Petagna (squalificato) e Ilicic...