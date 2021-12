L'Inter, serenamente, autorevolmente, brillantemente, passeggia su quel che resta della tenera Salernitana e sfreccia in fuga. A decidere il duello sono Perisic, Dumfries, Alexis Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini, però va annotato che l'intera squadra regala ori e argenti: perché splende Calhanoglu nel cuore del campo, Dzeko offre assist vincenti e Brozovic mostra il suo magistero a una folla di increduli astanti. Così, almeno fino a domani sera, Simone Inzaghi avrà un margine di quattro (enormi) punti rispetto al Milan, secondo e atteso dalla partitona casalinga contro il Napoli, quarto. E comunque. Allo stadio dedicato al duca Arechi II di Benevento, davanti a un pubblico in totale fibrillazione per le vicende societarie locali, i nerazzurri impongono ritmi e passo, srotolano tappeti di gioielli tattici, disegnano geometrie con tratti ariosi. Certo, d'accordo, va bene: i campioni d'Italia (e primi in classifica) affrontano gli ultimi della compagnia, ma bisogna segnalare che l'Inter restituisce certo l'impressione di una formazione ordinata, consapevole delle proprie qualità, capace di alternare la velocità al respiro. In due parole due: risolta tatticamente. Il messaggio spedito al campionato, una volta di più, è sottotitolato in tutte le lingue del mondo. Del resto, già dopo 150 secondi, Barella tenta di terrorizzare Fiorillo con un destro che si perde nella notte. Con un colpo di testa, poi, Perisic converte subito un calcio d'angolo di Calhanoglu nel vantaggio e, nei fatti, la partita si apre e chiude nello stesso istante. Dumfries sottopone a sabbiatura qualsiasi avversario gli si presenti e interroga Fiorillo con un terrificante destro incrociato. Ma non è, naturalmente, abbastanza. Perché l'olandese, in chiara modalità freccia arancione, scarta al centro dell'area un pacchetto infiocchettato dalla coppia formata da Brozovic e Dzeko, e (di tibia, proprio così: di tibia) scaglia il pallone verso la porta. Ne risulta un mega flipper. Traversa interna, rimbalzo al di là della riga, ritorno della palla in campo, ma orologio di Mariani a urlare il gol tipo sveglia impazzita all'alba.

LA RIPRESA

L'esibizione nerazzurra non si ferma, anzi: le fotocopie di fluidità della manovra si stratificano. A Dzeko, per poco, non riesce il colpo a sorpresa, Brozovic e Sanchez sembrano Giotto e Cimabue, e D'Ambrosio subentra e sbreccia il palo. La Salernitana? Be', la Salernitana è del tutto assente: Ribery è avvistato sciogliersi al largo del ciclopico De Vrij, mentre Simy cade ingenuo nelle trappole di D'Ambrosio. Siccome le grandi squadre non hanno pietà ma più logicamente il miglior attacco del Paese, l'Inter allora straripa: Sanchez finalizza una ripartenza coordinata da Dzeko e Calhanoglu; Lautaro Martinez rifinisce chirurgicamente un'azione piuttosto elaborata che per un pelo non permette ai nerazzurri di entrare in porta col pallone; infine Gagliardini ringrazia Vidal e fulmina Fiorillo. A rifletterci, l'esito della partita stride eccome, ché la festa interista si specchia negli incubi della Salernitana. Prima della gara, tra l'altro, un pulmino che trasporta un gruppo di tifosi interisti è preso d'assalto da un gruppo di sostenitori campani. Un peccato.

Benedetto Saccà

