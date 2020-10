LE ITALIANE DI STASERA

MILANO Riparte l'avventura in Champions di Inter e Atalanta. Finalisti due mesi fa di Europa League (ko a Colonia 3-2 contro il Siviglia), i nerazzurri arrivano dalla sconfitta nel derby contro il Milan. Meglio concentrarsi sulla sfida con il Borussia Moenchengladbach e partire con il piede giusto (ore 21 su Canale 5, Sky Sport 1 e Sky Sport). Da parte sua, la Dea sarà ospite del Midtjylland in Danimarca (ore 21 su Sky Spor 1 e Sky Sport).

«Abbiamo più esperienza e siamo più attrezzati rispetto agli anni passati», ha fatto notare Antonio Conte. «Siamo i favoriti del gruppo? Fesserie, ma siamo padroni del nostro destino».

Ancora una volta il peso offensivo della squadra sarà tutto sulle spalle di Lukaku. Il belga ha segnato anche nel derby ed è stato il migliore in campo dell'Inter, andando più volte vicino al gol del pareggio. Due i dubbi: chi affiancare a Barella e Vidal tra Sensi (in vantaggio, ma affaticato), Brozovic ed Eriksen; chi tra Lautaro Martinez e Sanchez farà coppia con Romelu.

L'argentino dovrebbe partire dall'inizio, ma il cileno scalpita e spera di convincere il tecnico a puntare su di lui. Debutto europeo con la maglia nerazzurra di Hakimi, che in Bundesliga ha battuto quattro volte su quattro il Borussia Moenchengladbach. Rientrano nel gruppo Bastoni e Nainggolan, guariti dal coronavirus. Il giovane difensore azzurro è in ballottaggio con Kolarov, uno dei peggiori con il Milan, per un posto in difesa. Il centrocampista belga invece partirà dalla panchina.

IL SOGNO DELLA DEA

In contemporanea giocherà l'Atalanta, la rivelazione della scorsa Champions. Sogno svanito nel recupero dei quarti di finale contro il Psg. «La nostra situazione è come quella dei bergamaschi. Siamo un club situato non in una grande città, ma in campagna. Non abbiamo troppo budget. Abbiamo sviluppato la creatività e l'innovazione ci ha portato qui. E poi ci ispiriamo a Gasperini, uno che allena offrendo un calcio propositivo. Dovremo stare attenti a Gomez, che noi chiamiamo il capo e a Zapata», ha detto Rasmus Ankersen, il giovane presidente dei danesi (ha 37 anni). Per l'Atalanta è un altro step di crescita. In campo europeo non ha più nulla da dimostrare. Anzi, deve confermare quanto mostrato nella scorsa edizione. Non ci saranno Gollini, Caldara e Malinovskiy. A disposizione c'è Ilicic, che contro il Napoli è tornato titolare. Lo sloveno vorrebbe partire dall'inizio anche in Europa, ma Gian Piero Gasperini è orientato a puntare sul tandem colombiano Muriel-Zapata con Gomez a supporto. Rientra dal primo minuto Hateboer come esterno destro.

Salvatore Riggio

