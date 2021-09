Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CAMPIONI D'ITALIAMILANO Alessandro Bastoni non giocherà oggii contro la Sampdoria, domani sarà valutato nuovamente per capire se potrà esserci in Champions contro il Real Madrid: lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di Genova, contro la Sampdoria. «Sicuramente - dice - incontreremo una squadra con qualità e un allenatore Roberto D'Aversa che sa dare organizzazione alle sue squadre. Si è rinforzata...