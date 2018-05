L'INTER PREPARA LA SVOLTA LA CHAMPIONS VALE 40 MILIONI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FOCUSMILANO Una vittoria da 40 milioni. Il successo dell'Olimpico ha cambiato radicalmente le prospettive dell'Inter, che agganciando in extremis il quarto e ultimo vagone della Champions - alla quale tornerà a partecipare dopo 6 anni - potrà investire sul mercato i proventi garantiti dall'Uefa per la fase a gironi, cui è certa di partecipare in seguito alla riforma che assicura 4 posti alle prime 4 nazioni del ranking. Ad anticipare la cifra è Piero Ausilio, l'uomo-mercato nerazzurro che sta operando in linea con le indicazioni della...