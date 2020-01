MILANO Se non è una polveriera, poco ci manca. Al terzo pareggio di fila (il quarto nelle ultime sei gare) l'Inter perde la pazienza, anche perché in gioco c'è la sfida scudetto con la Juventus. Ma in questo momento i nerazzurri non sono la squadra vivace, spumeggiante e feroce della prima parte di stagione, capace di risolvere le partite con cinismo e tenere testa ai bianconeri, mai stanchi delle loro scorpacciate scudetto. Così dopo Atalanta e Lecce, anche il Cagliari raccoglie un punto contro l'Inter e lo fa a San Siro davanti a poco più di 70mila spettatori e lo fa grazie al gol del'1-1 siglato nella ripresa da Nainggolan, bravo a rispondere al vantaggio firmato nel primo tempo da Lautaro Martinez. Il belga non esulta, ma si toglie qualche sassolino dalle scarpe: «Sono contento a metà perché mi dispiace per i miei vecchi tifosi. Però, devo dire che la società mi ha trattato come un giocattolo. Il mio futuro? Non lo so, ma io a Cagliari sto bene». Al di là della classica zampata dell'ex, resta la rabbia dell'Inter.

L'INGENUITÀ

Nel finale l'arbitro Manganiello espelle Lautaro Martinez - che in maniera troppo ingenua si infuria con il direttore di gara per via di un fallo che lui in quel momento sosteneva di non aver commesso - e si becca i fischi del Meazza. Ma non finisce qui. Perché appena il match termina, i giocatori dell'Inter e Antonio Conte - che non si presenta ai microfoni nel post gara, lasciando l'incombenza al suo vice Cristian Stellini - circondano l'arbitro e scoppia il caos. Inoltre, nelle ore successive è spuntata pure un'immagine di Ranocchia che sputa verso il quarto uomo. Episodi che potrebbero costare cari ai nerazzurri in sede di giustizia sportiva.

DELUSIONE E RABBIA

Sono molte le occasioni gettate al vento dai nerazzurri, che stanno perdendo lucidità. La stanchezza comincia farsi sentire ed è per questo che saranno fondamentali i nuovi acquisti: Young sembra essersi già calato nella nuova realtà (suo l'assist per l'1-0 di Lautaro Martinez), Moses si è appena messo a disposizione, oggi è atteso Eriksen dal Tottenham ed entro il 31 gennaio (giorno di chiusura del mercato) Conte si aspetta di abbracciare anche Giroud, che avrà il delicato compito di fare il vice Lukaku. Per tutto il resto, il tecnico salentino dovrà lavorare sulla brillantezza e sulla capacità di tenere a freno l'emotività. Da evitare un altro caso Lautaro Martinez, che potrebbe saltare il derby (in programma il 9 febbraio) in caso di due giornate di squalifica. «Manganiello aveva arbitrato bene, poi ha perso lucidità. Il rosso? La reazione di Lautaro è stata eccessiva, ci sarà tempo di parlare con lui», ha spiegato Stellini. Anche perché per l'Inter non è questo il momento di perdere giocatori chiave nel momento più importante del campionato. Sarebbe davvero folle visto quanto fatto fino a oggi dalla squadra di Conte, attesa mercoledì nei quarti di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA