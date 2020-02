FOCUS

MILANO Due sconfitte, tre gol subiti e due percorsi che si complicano, quello in Coppa Italia e quello per lo scudetto: in una settimana, l'Inter vede spegnersi l'euforia post derby per far posto a critiche, problemi e un po' di sconforto, mentre il meo acquisto Eriksen rischia di diventare un caso. Napoli e Lazio dovevano essere due esami da superare a pieni voti per continuare a sognare e invece i nerazzurri devono ricompattarsi per trovare nuovo slancio e affrontare al meglio i sedicesimi di Europa League e ricominciare la corsa al titolo. Tre punti dalla vetta non è una distanza incolmabile e tra due settimane c'è lo scontro diretto contro la Juventus allo Stadium, ma la sconfitta con la Lazio è una doccia fredda. Il grande enigma è Ericksen. Acquistato dopo un lungo braccio di ferro col Tottenham, è stato incoronato come il miglior innesto del mercato di gennaio. Ma al di là dell'Udinese, Conte non lo ha mai schierato titolare. Il danese non è pronto a gestire la fase di non possesso, deve far suoi movimenti senza palla e coperture. Ma sorprende come gli vengano concessi solo pochi minuti di partita.

Anche contro la Lazio in 13' è andato vicino al gol e ha servito uno splendido pallone a Lukaku. L'Inter ha bisogno di qualità a centrocampo, soprattutto quando Lukaku e Lautaro faticano a confezionarsi da soli le azioni pericolose. Conte contro Ludogorets e Sampdoria può, o forse deve, rischiare Eriksen dal 1' e prepararlo al meglio per la Juve, accontentando i tifosi che chiedono a gran voce di vederlo in campo titolare.

CAMBI CRITICATI

In tanti, poi, avanzano perplessità anche sulle sostituzioni di Conte all'Olimpico. Togliere Brozovic e Candreva è sembrato una scelta strana. Per il tecnico però il problema dell'Inter è l'inesperienza. Ha accomunato le sfide contro Dortmund, Barcellona e Lazio, spiegando come in tutte le partite l'Inter non ha saputo affrontare con la giusta mentalità la gara e si è fatta un po' trascinare dagli eventi. «Dobbiamo crescere per affrontare certe situazioni con più serenità», ha detto analizzando il ko. La mentalità vincente si costruisce anche grazie a questi passi falsi. Ma ci sono altri aspetti cui si può porre rimedio nell'immediato. Eriksen è uno di questi, poi il portiere. Un altro problema dell'Inter, infatti, è in porta. Il rientro di Handanovic, che dovrebbe tornare disponibile contro la Sampdoria, è una buona notizia viste le prestazioni di Padelli anche domenica sera tutt'altro che perfetto. Manca il feeling con la difesa e la sensazione è che la retroguardia nerazzurra giochi con poca serenità. E non è un caso che, oltre alla vetta della classifica, abbia ceduto anche lo scettrO di miglior difesa proprio alla Lazio.

E in questo momento un pO' complesso, si inceppa anche la coppia d'attacco Lautaro-Lukaku che non segnano da tre sfide (Fiorentina, Napoli e Lazio). L'Inter è la quarta forza offensiva del campionato, con sei reti di distacco dai biancocelesti, due dalla Juventus e addirittura quattordici dall'Atalanta. Ora più che mai Lukaku, da leader del gruppo, deve caricarsi la squadra sulle spalle. Nulla è ancora perduto, ma va invertita la tendenza subito.

