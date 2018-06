L'INTER NON SI FERMA: VUOLE DEMBELÉ E SUSO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATOPrende forma la seconda Inter di Spalletti, riuscito a ottenere il suo pupillo che già l'anno scorso voleva portare con sé da Roma. L'arrivo di Nainggolan verrà ufficializzato il 1° luglio per questioni contabili, ma è ormai cosa fatta: il belga è il 4° colpo nerazzurro dopo De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez e non sarà l'ultimo. Il ds Ausilio è al lavoro per il centrale Mousa Dembelé, amico e connazionale dell'ex giallorosso: gioca nel Tottenham, interessato a Joao Mario che è tornato dopo il prestito al West Ham...