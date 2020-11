L'Inter non riesce più a vincere. Nemmeno in Champions. Lotta, recupera due gol, ma si deve arrendere anche al Real Madrid a 10' dalla fine. A quel tiro di Rodrygo che fa respirare Zinedine Zidane. Segnano Benzema e Sergio Ramos, accorcia Lautaro Martinez, pareggia Perisic, ma poi i nerazzurri crollano. Decisivi gli ingressi di due ragazzi terribili: Vinicius e Rodrygo al posto di Asensio e Hazard. La squadra di Antonio Conte commette troppi errori. Deludono Hakimi e Vidal, i due acquisti dell'ultimo mercato. L'esterno marocchino non sembra quel giocatore devastante ammirato fino a pochi mesi con la maglia del Borussia Dortmund, mentre il cileno ha perso smalto. Sono in tanti adesso a puntare il dito su Conte, che ha preferito calciatori d'esperienza, che potessero inserirsi con facilità nei suoi meccanismi. È anche vero che il tecnico salentino ne avrebbe voluti altri, ma nell'incontro estivo di Somma Lombarda, in provincia di Varese nella quale era stata sancita la pace con il club dopo alcune prese di posizioni a dir poco vulcaniche dell'allenatore Suning aveva spiegato le restrizioni economiche sul mercato. Un attenzione al bilancio condivisa anche da Conte, ma ora tutti questi passi falsi cominciano a preoccupare anche Steven Zhang. All'Inter serve cambiare marcia, tornare la squadra cinica della scorsa stagione. In questo momento i nerazzurri stanno pagando a caro prezzo gli errori individuali e le prestazioni non all'altezza della difesa e di Brozovic. Il croato è lento, impacciato, non ha continuità.

LUCE NERAZZURRA

Certo, ci sono anche gioie, anche se non bastano. Barella e Lautaro Martinez sono meravigliosi. Il centrocampista gioca con il solito impeto, come se fosse davvero una finale. Ha un agonismo nel sangue che pochi possiedono, è da emulare. Si butta su ogni pallone, sul raddoppio di Sergio Ramos non si demoralizza e, anzi, si inventa un colpo di tacco no look che è uno spot per il calcio. Un lampo nel cielo di Valdebebas, un invito meraviglioso per Lautaro Martinez, che beffa Varane e accorcia. Sarà il suo desiderio inconscio di indossare la maglia del Barça, ma nella sera europea più difficile rinasce proprio contro il Real: «Ci sono state troppe critiche su questo ragazzo, deve crescere. Serve pazienza», ha chiesto l'ad nerazzurro, Beppe Marotta. Ed è sempre l'argentino a regalare a Perisic il gol del pareggio in un'azione nella quale Varane non è proprio perfetto, a dimostrazione della pessima serata del centrale (sostituisce Militao, risultato positivo al coronavirus). L'Inter soffre a tratti l'assenza di Lukaku, ma Perisic sostituisce il belga come meglio può, sfiorando anche il terzo gol con un diagonale insidioso. Sul 2-2 succede di tutto. Il ritmo aumenta, entrambe vogliono vincere e sono condannate e farlo. Ma è il Real a esultare grazie a Rodrygo. Finisce 3-2 e per l'Inter ora sono guai: è ultima nel girone con soli due punti. Bisogna recuperare Romelu già per la gara di domenica con l'Atalanta. Ma è sempre a rischio e Conte non ha valide alternative nel ruolo di centravanti.

Salvatore Riggio

