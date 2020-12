MILANO L'Inter vince ma rimanda l'operazione sorpasso. Perché a Reggio Emilia il Milan si impone contro il Sassuolo (25 risultati utili consecutivi dei rossoneri) e resta a + 1 dai nerazzurri. Ma Antonio Conte ha comunque motivo per sorridere: in campionato è la sesta vittoria di fila, nonostante lo Spezia dimostri di non volersi arrendere mai e di essere capace di ribattere colpo su colpo, senza timori. Fino a cercare di riaprire il match addirittura nei minuti finali, in pieno recupero.

Per i nerazzurri sono decisivi i gol di Hakimi («Sono migliorato in campo e ne sono felice», il commento dell'esterno, arrivato in estate dal Borussia Dortmund, ma di proprietà del Real Madrid) e Lukaku. Il belga si conferma glaciale su calcio di rigore, così come lo era stato contro il Napoli di Rino Gattuso. Anche se per buona parte della gara rimane intrappolato nella difesa dei liguri. Ma i campioni sono così. Alla prima occasione, seppur facilitati (si fa per dire) dal tiro dal dischetto, concretizzano e non lasciano scampo agli avversari.

IL COMMENTO

«Si è trattato di un risultato positivo e meritato per quanto visto sul campo. Detto questo, lo Spezia ha cercato di renderci la vita difficile, cercando di chiuderci tutti gli spazi e di ripartire grazie al tasso tecnico di cui sono dotati», il commento di Conte, che riconosce le qualità degli avversari. C'è da dire che l'Inter appare stanca, a tratti macchinosa e prevedibile. Inizia bene rendendosi pericolosa con Young e un colpo di testa di Lautaro Martinez, poi però non riesce a imporre il proprio gioco. «La stanchezza fisica e mentale comincia a farsi sentire. Bisogna stringere i denti», ha detto l'ex ct.

I GOL VITTORIA

I nerazzurri riescono ad accelerare nella ripresa. Serve, però, una giocata di Lautaro Martinez che smarca Hakimi, bravo a siglare il vantaggio. Sbloccato il risultato, l'Inter costringe lo Spezia a lasciare qualche spazio. Anche se i liguri in fase offensiva non sono così lucidi come dovrebbero. Ed ecco poi che un fallo di mano di Nzola fa crollare le certezze dei liguri. L'arbitro Fabbri concede il rigore dopo un consulto al Var. Dal dischetto Lukaku non sbaglia. Per l'Inter è un sospiro di sollievo, consapevole che gare così possono complicarsi all'improvviso. Ma lo Spezia non si arrende e accorcia le distanze con Piccoli, ma non basta. «Usciamo a testa alta», ha detto Vincenzo Italiano, orgoglioso della prestazione del suo Spezia. «Peccato. Perché con un po' di scaltrezza in più, in queste gare si può ottenere qualcosa di meglio», ha aggiunto. Infine, sul Papu Gomez che a gennaio lascerà l'Atalanta dopo i dissidi con Gian Piero Gasperini e con la società, Conte ha concluso: «Ho troppo rispetto per i miei giocatori. Non parlo di altri, ma a gennaio capiremo come muoverci». L'argentino potrebbe essere utile in caso di addio di Eriksen tra qualche settimana. Ma intanto, meglio pensare alla sfida del Bentegodi contro il Verona di mercoledì. Per un nuovo tentativo di sorpasso sul Milan.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA