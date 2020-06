MILANO Forse Antonio Conte dovrà rivedere un po' il concetto di turnover perché cambiare cinque giocatori, rispetto al match contro la Sampdoria, non aiuta di certo l'Inter, che soffre, prova a vincere, ma alla fine pareggia 3-3 contro il Sassuolo. I nerazzurri vanno sotto, ribaltano tutto poco prima dell'intervallo, si fanno riprendere da Berardi, per poi restare in corsa grazie alla zampata di Borja Valero e naufragare per il gol di Magnani. A Conte resteranno molti rimpianti, soprattutto nelle scelte dell'undici titolare.

A centrocampo si fa sentire l'assenza di Barella, rimasto in panchina. In mediana giocano Borja Valero e Gagliardini: entrambi vanno in tilt sulle ripartenze di Djuricic e sulle iniziative della diga emiliana composta da Magnanelli e Obiang.

ERIKSEN IMBRIGLIATO

Il gioco dell'Inter appare macchinoso e ne risente anche la qualità di Eriksen, che viene imbrigliato dal Sassuolo con il passare dei minuti. Gli emiliani sono veloci, fanno girare il pallone e attaccano i nerazzurri nei loro punti più vulnerabili.

Ed è così che arriva il gol: Djuricic scappa, Gagliardini non lo segue, palla per Caputo, che beffa Bastoni e Ranocchia e sigla il vantaggio dopo appena 4'. In un'azione il Sassuolo ha il potere di mostrare tutti i difetti di questa Inter. Poi a cambiare le sorti del match sono le iniziative individuali. Se la squadra di De Zerbi in attacco si specchia un po' troppo, i nerazzurri poco alla volta cercano di impensierire gli avversari. Lo fanno con i calci piazzati di Biraghi e con le scorribande di Sanchez. Le cose cambiano sul finire del primo tempo. Un lampo, l'unico in realtà, di Eriksen permette a Skriniar di entrare in area ed essere atterrato, in maniera davvero ingenua, da Boga. Per l'arbitro Massa è rigore: Lukaku non sbaglia e firma il pareggio. Nel recupero, invece, è un'iniziativa di Sanchez a liberare Biraghi per il raddoppio.

SITUAZIONI DA RIVEDERE

Nella ripresa l'Inter commette gli stessi errori di distrazione visti con la Sampdoria. Gagliardini si divora il tris in maniera clamorosa centrando la traversa con la porta mezza vuota dopo una respinta di Consigli su Lukaku.

Chi sbaglia, poi subisce e a 9' dalla fine Young butta già in area Muldur. Dal dischetto è Berardi a firmare il 2-2.

Sembra finita, ma prima Borja Valero illude i nerazzurri, poi Magnani riporta tutti con i piedi per terra. A Conte il compito di analizzare i propri errori e quelli della squadra. Questa per l'Inter è un'occasione persa. La Juve in vetta è sempre più lontana.

Salvatore Riggio

