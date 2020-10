L'Inter in Europa non vince più. Se sia rimasta intrappolata a quel 21 agosto finale di Europa League persa a Colonia contro il Siviglia sarà soltanto il tempo a dirlo, ma sta di fatto che con lo Shakhtar conquista il secondo pareggio su due gare di Champions. La prossima è, sulla carta, quella più difficile. L'avversario sarà il Real Madrid al Santiago Bernabeu e i nerazzurri dovranno avere un altro tipo di atteggiamento. Più cattivo, cinico e famelico. Soprattutto sottoporta. Perché sono tanti i rimpianti in Ucraina della squadra di Antonio Conte.

TRAVERSA

In primis, per la sfortuna. Nel primo tempo Barella colpisce la traversa su invito di Lukaku e poi è il belga su punizione a centrarla perché deviata da Trubin, migliore in campo. Ma la grande occasione capita nella ripresa sui piedi di Lautaro Martinez, che con la porta semi vuota manda sul fondo. Per poi dare il cambio a Perisic e sedersi in panchina scuro in volto e molto pensieroso. Restano così i tanti errori dell'Inter. Brozovic non è più il giocatore della passata stagione, mentre Vidal mette in campo tutta l'esperienza, ma non è ancora il fuoriclasse ammirato in giro per l'Europa.

A tradire Conte è anche la mancanza di velocità sulle fasce. Hakimi fa quello che può, ma Young sbaglia troppo. Anche se all'inglese va data l'attenuante di essere appena rientrato dopo la guarigione al coronavirus. Infine, anche nello 0-0 in terra ucraina resta il grande dilemma: questo Eriksen può essere utile alla causa del club di viale Liberazione? Se la risposta è affermativa, allora è compito dell'allenatore salentino trasformarlo in un leader. Il danese è un talento che non può essere sprecato. Non deve essere un lusso per l'Inter, ma un'arma in più.

Chi, invece, non tradisce mai è Lukaku. Il belga lotta su ogni pallone, ma spesso sembra troppo solo. «Contro il Real giocheremo per vincere, come sempre. È stato importante non subire gol», ha detto de Vrij. Così Conte: «Meritavamo di vincere, ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Siamo stati coraggiosi. Ribadisco, siamo sulla strada giusta. Noi vogliamo imporre il nostro gioco».

BILANCIO IN ROSSO

Nel frattempo, l'Inter ha chiuso il bilancio 2019-20 con una perdita attorno ai 100 milioni di euro. Nella giornata di ieri il cda del club nerazzurro presieduto da Steven Zhang ha dato il via libera ai conti della scorsa stagione che dovranno essere approvati dall'assemblea dei soci in programma il 27 novembre. Dopo il rosso di 48 milioni del 2018-19, l'Inter ha registrato un passivo pesante, fortemente influenzato dalla pandemia e dal crollo conseguente dei ricavi. Ad attutire il colpo è stata la plusvalenza di Icardi.

Salvatore Riggio

