L'Inter in emergenza: «È uno stimolo, stringiamo i denti»

LA TRASFERTAMILANO «Siamo in emergenza, dobbiamo stringere i denti ma facciamo in modo che sia uno stimolo». Torna il campionato dopo la sosta per la Nazionale ma a due settimane dall'ultima partita, ormai giunti alla vigilia della sfida contro il Torino, la musica in casa Inter non cambia.Antonio Conte ancora una volta non nasconde le difficoltà di una rosa troppo corta, i giorni di pausa hanno permesso il recupero solo di Danilo D'Ambrosio. «Sono indisponibili Sensi, Gagliardini, Asamoah oltre a Politano e Sanchez. Rincominciamo con la...