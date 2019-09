L'INTER IN... BARELLA SALVA NEL RECUPERO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Non è il debutto in Champions immaginato da Antonio Conte. La sua Inter spreca un'ora senza mai rendersi pericolosa. Il gol del pareggio arriva soltanto in pieno recupero grazie a Barella, che si lancia senza paura sulla respinta della traversa. Lo Slavia Praga, con merito, sfiora l'impresa a San Siro davanti a poco più di 50mila spettatori. A salvare Conte c'è sempre il solito zampino di Sensi. È lui a calciare la punizione, guadagnata da Politano con una bellissima giocata, da dove arriva il pari, dopo il vantaggio firmato da...