Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MILANO Ora l'Inter fa sul serio. Consapevole della sua forza, non si ferma più. Contro lo Spezia conquista la terza vittoria di fila in campionato e si porta a 2 punti dal Napoli. Il miglior biglietto da visita, con un po' di turnover, per la trasferta all'Olimpico con la Roma dell'ex José Mourinho e per quella al Santiago Bernabeu, in Champions (per il primato nel girone), contro il Real Madrid di Carletto Ancelotti. Due partite...