ROMA Tante emozioni e 4 gol confezionano uno spettacolare Roma-Inter che però fa felice solo il Milan, che scappa a +3. Il sesto pari di fila nelle sfide in campionato tra le due squadre conferma però qualità e ambizioni di Fonseca e Conte.

Un tempo ciascuno, con un finale thrilling e la Roma che dopo essere stata rimontata dall'Inter trova il pareggio in extremis. All'Olimpico, il mezzogiorno di fuoco o lunch match della Serie A con la sfida tra seconda e terza in classifica Fa tutto, soprattutto nella ripresa, la squadra di Conte, conducendo a lungo il pallino del gioco e dopo essere andata sotto con l'1-0 siglato da Pellegrini nel primo tempo, trova in pochi minuti due reti nel secondo, prima con Skriniar e poi con un gran gol di Hakimi. I cambi del tecnico nerazzurro a sinistra, con gli innesti di Kolarov e Perisic, spianano nel finale la strada alla squadra di Fonseca, che da quella parte pesca il jolly con il colpo di testa di Mancini per i 2-2 finale.

Da una parte torna Lukaku a far coppia con Lautaro Martinez, dall'altra Fonseca ritrova Spinazzola dopo una lunga assenza, ma da quella parte decisivo è stato proprio l'innesto di Bruno Peres al suo posto quando l'esterno azzurro non ne aveva più. L'approccio dei giallorossi è aggressivo, con pressing a tutto campo alla Conte', che però dura solo nei primi 20'. Giusto il tempo per trovare il gol su uno dei due tiri del primo tempo.

Ad affacciarsi per prima in zona gol è però l'Inter, prima con Lautaro e poi con Lukaku, entrambi neutralizzati da un ottimo Pau Lopez. La partita entra nel vivo e a passare in vantaggio è la Roma al 17' con Lorenzo Pellegrini, che servito da Mkhitaryan al limite lascia partire un destro deviato da Bastoni all'angolino. L'Inter accusa la botta e al 23' ancora i giallorossi si fanno pericolosi al tiro con una staffilata di Veretout da fuori area respinta da Handanovic. Al 34' Conte è costretto anche a togliere Darmian per infortunio, al suo posto entra Young. Gli ultimi minuti del primo tempo sono tutti di marca interista, al 40' Lukaku riesce a liberare Lautaro ma il gol a due passi dal portiere viene annullato per un netto fuorigioco.

CAMBIO DI PASSO

Nella ripresa, stessa inerzia del primo tempo: cross di Young in avvio e subito

Lukaku pericoloso a sfiorare di testa il palo. Pau Lopez si supera ancora su Lautaro ma può poco al 11' quando da corner svetta Skriniar e trova l'angolino lontano per il meritato 1-1. Al 18' l'inerzia premia ancora la squadra di Conte: palla a destra per Hakimi, tiro potente e preciso dal vertice sotto il set e Inter in vantaggio.

Trovato il vantaggio, la squadra di Conte torna ad allentare la pressione e i cambi - molto discussi - fanno il resto. Da una parte entrano Cristante e Bruno Peres, mentre Conte concede spazio a Kolarov e Perisic regalando la fascia sinistra da dove nasce il pari giallorosso al 42': Mancini impegna una prima volta Handanovic, sugli sviluppi lo stesso difensore riesce a svettare più alto di Skriniar e su cross di Villar pesca il 2-2. A sorridere alla fine è la Roma, che resta agganciata al treno delle prime, mentre l'Inter manca la vittoria per la seconda gara consecutiva dopo il ko di Genova.

R. Sp.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA