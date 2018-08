«L'INTER È DA SCUDETTO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRASFERTAMILANO Sarà finalmente l'anno della riscossa? O si fermerà ancora a gennaio come altre volte è capitato nelle ultime stagioni? Luciano Spalletti non si nasconde e non nasconde la sua Inter: per lo scudetto ci sono anche i nerazzurri. È questo il messaggio che il tecnico vuole lanciare, prima dell'esordio contro il Sassuolo di stasera a Reggio Emilia.PRESSIONE«Se non vogliamo consegnare lo scudetto alla Juventus, bisogna andarselo a giocare - le parole di Spalletti nella conferenza stampa della vigilia -. Noi, Roma, Napoli,...