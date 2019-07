L'Inter di Conte sta già sudando in attesa di Barella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITIROMILANO L'era del sergente Conte all'Inter inizia alle 8 di mattina. Ufficialmente per evitare il gran caldo di Lugano, ma l'idea che i metodi siano cambiati ha attraversato i pensieri di molti. Anche perché nel primo giorno di ritiro il nuovo tecnico nerazzurro non è andato per il sottile, con due allenamenti fisici e di intensità. Test atletici e corsa al mattino, tattica e molto pallone al pomeriggio con Conte protagonista nel dare indicazioni, una doppia seduta quotidiana in campo per l'Inter che è prevista per tutta la...