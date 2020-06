LE PARTITE DI OGGI

Stasera torna in campo anche la Lazio, l'ultima delle big a riprendere il campionato dopo la sosta Covid. Che per i biancocelesti si è interrotto in piena corsa scudetto. E alla ripresa, la squadra di Inzaghi è subito chiamata a tenere il passo della capolista Juventus, reduce dal successo con il Bologna. Un test difficile: i laziali vanno infatti a Bergamo contro un'Atalanta che, nonostante lo stop di 3 mesi, è apparsa in forma più che mai come dimostra il 4-1 con cui ha travolto il Sassuolo.

L'Inter intanto non ha anmmainato bandiera. I sei punti di distacco dalla vetta, considerati gli effetti causati dal lungo stop per il coronavirus, sembrano aver azzerato i contatori del campionato e dato nuova fiducia alla squadra su una possibile rimonta-scudetto. La vittoria nel recupero con la Sampdoria non è stata brillante, ma la sfida di stasera contro il Sassuolo (ore 19,30 al Meazza) non sembra preoccupare più di tanto.

VIETATO SBAGLIARE

Antonio Conte appare impensierito solo dall'idea chei suoi non siano psicologicamente a mille: «Stando alla classifica Juve e Lazio finora hanno fatto meglio di noi e hanno più margine di errore rispetto a noi - avverte-. Quindi per noi ogni gara diventa la gara della vita, non possiamo fare errori se vogliamo restare li e rompere le scatole fino alla fine». «Stiamo lavorando, facciamo un lavoro importante, i ragazzi danno grande disponibilità -aggiunge il tecnico salentino alla vigilia-, penso che si stiano mettendo basi importanti per avere un'Inter solida nel presente e nel futuro».

L'assenza di tifosi allo stadio permette al pubblico da casa di ascoltare molto chiaramente la voce dell'allenatore durante la partita, una cosa che prima non avveniva: «Io come allenatore partecipo molto attivamente durante la partita. Quando ci sono i tifosi è difficile a volte fare arrivare dei messaggi, senza tifosi è più facile, ma i tifosi allo stadio mi mancano, perché il calcio dà passione ed entusiasmo. Bisogna fare un po' di attenzione perché può scappare qualche parolaccia...», conclude l'allenatore nerazzurro.

Il big-match della giornata è però Atalanta-Lazio. «Conosciamo il valore dell'Atalanta, da anni fa benissimo, il mio percorso e quello di Gasperini sono partiti insieme, abbiamo fatto ottime cavalcate - sottolina Simone Inzaghi-. L'Atalanta è una squadra organizzata, ha grandi individualità, in questi anni abbiamo vinto, perso e pareggiato nei confronti diretti. Sarà una bellissima partita, un banco di prova difficile. I ragazzi sanno cosa andranno a incontrare».

«C'è voglia di ripartire, ci siamo lasciati alle spalle un momento particolare per tutto il mondo -aggiunge il tecnico piacentino-. Abbiamo visto la Coppa Italia, ci saranno delle difficoltà, è un dato oggettivo. Andremo incontro a partite ravvicinate, problemi fisici e stanchezza mentale. Voglio rivedere la stessa fame di prima, per vincere i trofei ed essere lì in classifica abbiamo avuto un grande spirito. Abbiamo qualche acciacco, ma i problemi fisici li hanno tutti. Vogliamo ripartire e riproporci con lo stesso spirito».

Inzaghi fa poi la lista degli assenti: «Leiva, Lulic, Marusic e Luiz Felipe non ci saranno, speriamo almeno di riavere Marusic per la Fiorentina. Adekanye e Moro ci avrebbero dato una mano ma non ci saranno nemmeno loro. Fiducia negli altri, si è cercato di fare gruppo. Lulic è il nostro capitano, è qui con noi, voleva esserci, ha patito un infortunio serio, forse lo riavremo per la prossima stagione. Luiz Felipe ha avuto uno stiramento di primo grado, Marusic un'elongazione non ancora smaltita».

ZANIOLO STA PER TORNARE

In campo alle 21,45 anche la Roma, che ospita la Sampdoria. «È un avversario difficile, lo abbiamo visto nella partita con l'Inter. Sono una squadra molto organizzata con un allenatore bravo ed esperto, uno dei migliori in Italia» dice il tecnico giallorosso Paulo Fonseca che ha anche annunciato l'imminente rientro di Zaniolo: «Nicolò sta bene, ha iniziato a lavorare con la Primavera e tra una-due settimane lavorerà con noi». Per il resto saranno a disposizione anche Diawara e Zappacosta, solo Pau Lopez, oltre a Zaniolo, non è ancora pronto. «Abbiamo avuto tanti problemi - aggiunge Fonseca- ma sono soddisfatto perché oggi abbiamo quasi tutti i giocatori disponibili. Ho tante opzioni per schierare la squadra migliore».

