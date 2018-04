L'INTER CONTRO IL MAL DI GOL

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VIGILIAMILANO Da padroni del proprio destino a quelli che non hanno più nulla da gestire. Nel weekend si è completata la metamorfosi dell'Inter, incapace di segnare da 3 partite. Un aprile all'asciutto per i nerazzurri, in astinenza da 322 minuti e confermatisi dipendenti da Perisic e Icardi, gli unici a comparire con regolarità nel tabellino marcatori: quando restano all'asciutto ne risente tutto il meccanismo, col rischio di veder sfumare la qualificazione alla prossima Champions fondamentale anche per le casse. «Restano sei partite...