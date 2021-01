I NERAZZURRI

MILANO Nessuna lesione per Lukaku, sospiro di sollievo per l'Inter che comunque oggi, contro la Sampdoria, dovrà fare a meno del bomber. L'attaccante andrà in panchina, al suo posto Sanchez o Perisic. Antonio Conte cerca la nona vittoria consecutiva in campionato e punta al sorpasso approfittando dello scontro diretto tra Milan e Juventus. Dopo il filotto di otto vittorie, i nerazzurri puntano più o meno apertamente allo scudetto e la marcia intrapresa deve sfruttare fino in fondo il calendario, da ora in avanti non troppo benevolo. Dopo la squadra di Ranieri, c'è la Roma, poi la Juventus. Quindi Udinese e Benevento, a seguire la trasferta di Firenze. Un ciclo di ferro con la Lazio a San Siro e il derby il 21 febbraio.

Conte - libero da impegni europei - può incanalare tutte le forze verso il campionato, capitalizzando il ritardo della Juventus, stando accorto a non perdere punti. Ieri nessuna conferenza stampa, coerentemente con le scelte del tecnico più misurato e parco di parole, forse meno polemico di un tempo. La squadra lo segue e lui è convinto che abbia grandi margini di miglioramento anche se qualcuno, oltre Eriksen, sta deludendo.

Vidal, reduce da una pessima prestazione contro il Crotone, oggi riposa. Al suo posto Gagliardini. Anche Kolarov e lo stesso Perisic finora non hanno del tutto convinto. Brozovic resta quello di sempre, un calciatore intermittente. Cresce invece Lautaro Martinez sempre più autorevole e sicuro vicino la porta. In coppia con Lukaku fa scintille e accende i tifosi. La difesa sembra sempre un pò spaesata ma nel complesso tiene. Servirebbe almeno un centrocampista ma con i chiari di luna dovuti al Covid bisogna stringere la cinghia e fare con ciò che si ha. Che non è affatto poco.

